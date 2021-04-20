Как будут повышать уровень жизни в селах

В текущем году на модернизацию 480 сел выделено 105 млрд тенге.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены вопросы повышения уровня жизни в сельской местности, передает zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина.

С докладами о проводимой работе по улучшению качества жизни на селе выступили министры национальной экономики Асет Иргалиев, сельского хозяйства - Сапархан Омаров, индустрии и инфраструктурного развития - Бейбут Атамкулов, энергетики - Нурлан Ногаев, здравоохранения - Алексей Цой, образования и науки - Асхат Аймагамбетов, культуры и спорта - Актоты Раимкулова.

В рамках реализации предвыборной программы партии "Nur Otan" будет проведена масштабная модернизация 3,5 тысяч сел с высоким потенциалом развития, где проживает 87% сельского населения - порядка 7 млн чел.

В первую очередь, для повышения качества жизни сельчан проводится модернизация инфраструктуры. До 2025 года включительно будут построены и отремонтированы 27 тысяч км дорог местного значения. Будет введено 24 млн квадратных метров жилья в селах.

В сфере АПК будет реализовано 845 проектов с созданием 500 тысяч рабочих мест, семи экосистем с вовлечением 350 тысяч фермерских и домашних хозяйств. Принимаемые меры позволят повысить доходы 1 млн сельских жителей.

100% сельских жителей будут обеспечены качественной питьевой водой, 60% - природным газом.

В сфере здравоохранения в течение пяти лет будет отремонтировано и построено 1095 объектов. Это позволит в два раза увеличить охват населения медицинским обслуживанием.

За пять лет будет модернизировано 5 тысяч и построено 315 сельских школ. Идет работа по максимальному охвату дополнительным образованием сельских школьников и сокращению разрыва в качестве знаний между городом и селом.

К 2025 году будет отремонтировано и построено 748 объектов культуры и 1719 спортивных объектов.

В текущем году на модернизацию 480 сел выделено 105 млрд тенге.

Приоритетная задача – повышение качества жизни на селе, - сказал Мамин.

Глава Правительства поручил Министерству национальной экономики обеспечить координацию работы по комплексному развитию сельских территорий с соответствующими показателями и единым подходом.

Министерству сельского хозяйства совместно с АО "НУХ "Байтерек" и акиматами дано поручение обеспечить стабильное финансирование АПК с учетом увеличения потребности в кредитных средствах в сельской местности, а также реализацию всех запланированных проектов.

Министерствам индустрии, энергетики, здравоохранения, образования и культуры совместно с акиматами регионов поручено принять все необходимые меры и обеспечить достижение целевых индикаторов по развитию сельских территорий к 2025 году.

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