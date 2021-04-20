Еще 265 млрд тенге выделит правительство на борьбу с пандемией

Приложение zakon.kz
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Из них на доплаты медработникам, задействованным в проведении карантинных мероприятий - 70 млрд тенге и на оплату медицинских услуг в рамках ГОБМП - 80 млрд тенге
Правительство Казахстана уточнило бюджет на 2021 год. Еще 265 млрд тенге направят на борьбу с пандемией коронавируса, передает корреспондент zakon.kz.
Как отметил глава Минфина Ерулан Жамаубаев, при уточнении бюджета были учтены мероприятия предвыборной программы партии "Nur Otan" и стратегические инициативы и поручения главы государства.
По данным направлениям расходы бюджета были увеличены на 1,3 трлн тенге и составили 15,3 трлн тенге.
Так, на противоэпидемиологические мероприятия дополнительно выделено 265 млрд тенге, из них на доплаты медработникам, задействованным в проведении карантинных мероприятий - 70 млрд тенге и на оплату медицинских услуг в рамках ГОБМП - 80 млрд тенге, - сообщил министр.
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Финансовое обеспечение предвыборной программы партии Nur Otan будет реализовано по следующим ключевым направлениям:
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Тамила Языкова, Нур-Султан
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