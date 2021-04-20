Еще 265 млрд тенге выделит правительство на борьбу с пандемией

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Из них на доплаты медработникам, задействованным в проведении карантинных мероприятий - 70 млрд тенге и на оплату медицинских услуг в рамках ГОБМП - 80 млрд тенге