Жертв и пострадавших нет.

В Алматы горел автобус. Огонь потушили, передает zakon.kz.

Автобус горел в Алатауском районе, в микрорайоне Айгерим-2.

Сообщение об этом в ДЧС поступило в 11:00.

Через 7 минут пожарными обнаружено горение открытым пламенем автобуса марки Liaz на площади 20 кв.м. Внутри пассажиров не было.

Незамедлительно на тушение горящего автобуса поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса. Принятыми мерами возгорание локализовано за 7 минут, ликвидировано в 11:22, - говорится в сообщении ДЧС.

Жертв и пострадавших нет.

В ДЧС напомнили, что для принятия своевременных мер по тушению пожара, в салоне автомобиля необходимо иметь огнетушители, и содержать их в исправном состоянии.

Не рекомендуется допускать эксплуатацию автомобиля при неисправном электроборудовании авто. При возникновении горения незамедлительно наберите номер "101".

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