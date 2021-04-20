Невостребованные вклады из ликвидированных банков переведут на пенсионные счета

Эта норма начнет действовать с 1 мая 2021 года.

С 1 мая 2021 года вводятся в действие нормы закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста", которые предусматривают порядок перевода Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД) невостребованных сумм гарантийного возмещения от ликвидированных банков в ЕНПФ для зачисления на индивидуальные пенсионные счета (ИПС) казахстанцев, передает zakon.kz.

Это значит, что, если вкладчик депозита в банке, который являлся участником системы обязательного гарантирования депозитов и который лишили лицензии на проведение всех банковских операций, в течение одного года с даты начала выплаты гарантийного возмещения не обратился в КФГД, то КФГД переведет невостребованную сумму гарантийного возмещения в ЕНПФ для зачисления их на ИПС для учета ДПВ, - пояснили в КФГД.

Кроме того, с 1 мая текущего года основанием для автоматического открытия ИПС для учета добровольных пенсионных взносов будет являться первичный поступивший в ЕНПФ:

добровольный пенсионный взнос от вкладчика-физического лица в свою пользу за счет своего дохода или от вкладчика (физического/юридического лица) в пользу получателя;

невостребованная сумма гарантийного возмещения из КФГД.

При этом идентификация физического лица, в пользу которого будут производиться платежи, будет осуществляться по персональным данным (ФИО, ИИН, дате рождения), указанным в электронном формате платежного поручения, а все необходимые сведения: о реквизитах действующего документа, удостоверяющего личность физического лица, о месте постоянного проживания, прочие сведения будут получены ЕНПФ из соответствующих информационных систем государственных органов.

Если же у человека уже есть счет для учета добровольных пенсионных взносов, то невостребованная сумма гарантийного возмещения будет зачислена на данный счет. Следует отметить, что зачисленные на ИПС невостребованные суммы гарантийного возмещения будут инвестироваться в таком же порядке, как и другие суммы добровольных пенсионных взносов, - пояснили в фонде.

Там отметили, что казахстанцы, имеющие пенсионные накопления за счет добровольных пенсионных взносов в ЕНПФ, вправе получить их при достижении 50 лет, при наступлении инвалидности, при выезде на постоянное место жительства за пределы РК в качестве иностранцев и лиц без гражданства, представивших документы, подтверждающие намерение или факт выезда.

Для возврата невостребованной суммы до наступления вышеуказанных условий можно обратиться в КФГД, фонд в свою очередь направит уведомление в ЕНПФ и возврат будет произведен.

При этом, если счет по добровольным пенсионным взносам вкладчика ЕНПФ был открыт автоматически и после возврата в КФГД на нем не остается средств, то он закрывается автоматически через месяц.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!