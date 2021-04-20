Выборы акимов обсудил Токаев с председателем ЦИК

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По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал Берику Имашеву ряд конкретных поручений.
Президент РК принял председателя Центральной избирательной комиссии Берика Имашева, передает zakon.kz.
Имашев рассказал Касым-Жомарту Токаева о ходе подготовки избирательных органов к предстоящим во втором полугодии текущего года прямым выборам акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел, не входящих в состав сельского округа, сообщается на сайте Акорды.
Помимо этого на встрече рассмотрели меры по защите здоровья участников избирательного процесса в условиях пандемии.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал Берику Имашеву ряд конкретных поручений.
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