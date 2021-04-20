О "новых южанах" и миллиарде. В сети вышло откровенное интервью Байбека

Из этого всего огромного списка только около 10 компаний относятся к моей семье. Не отрицаю. Это все задекларировано, в официальных источниках находится, платятся налоги - Байбек.

Первый заместитель Председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек в большом интервью на YouTube прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны оппозиционного активиста Жанболата Мамая, сообщает Zakon.kz.

Ниже приводим слова Бауыржана Байбека.

О захвате земель

Жанболат Мамай, которому чуть больше 30 лет и насколько я слышал, достаточно хорошо учился, называет свой спич журналистским расследованием. И как в любой докторской работе приводятся ссылки, но на один источник – фейковый телеграм-канал Uzun Qulaq. Если анализировать их контент, то это антиконституционная деятельность, разжигание социальной розни, попытка посеять хаос и раздор внутри нашего общества.

Теперь конкретный человек Жанболат Мамай этот фейковый канал берет за основу и озвучивает их информацию персонально от своего лица. Я думаю, это первый такой прецедент, и, надеюсь, последний, когда условно политический деятель делает заявление на основании ложных вещей, не проверяя их. Я хочу сказать, что господин Мамай руководствуется принципами Третьего Рейха. Один из нацистских идеологов Йозеф Геббельс сказал, что "чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят".

Если брать конкретно, большая часть касается моей деятельности на посту акима Алматы. Обвиняют, что отдали земли Кок-Жайлау или забрали себе под частную застройку. Это абсолютная ложь. Во-первых, в рамках проекта возможную вырубку деревьев сократили в 17 раз, с 22 тысяч до 1280 деревьев, сократили застройку, в 4 раза уменьшили стоимость проекта. И в результате вот этих сокращений 102 гектара мы вернули Иле-Алатаускому парку. Более того, мы начали проводить ревизию этих земель, которые были ранее в Алматинской области. И вот тогда выявили 5 гектаров в частной собственности. Мы вернули их в государственную собственность.

Кстати, вот интересовались недавно, почему-то сейчас на портале этих данных нет, числится, будто бы там частный владелец. Президент нашей страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев однозначно сказал – этого проекта не будет. Повторюсь, это сакральное место, там не должно быть частной земли. И я думаю, правоохранительные органы должны заняться этим вопросом.

На момент, когда я был акимом, эта земля была возвращена городу. Более того, вы знаете, мы забрали у частников – серьезные люди, естественно, это большой радости у них не вызвало. Были атаки информационные и прочие. Городу вернули. Я думаю, это надо еще проверить. Никакой частной застройки, никакой вырубки. Это второе абсолютно лживое утверждение господина Мамая, которое он почерпнул у сомнительного источника.

С Esentai Сity совсем уже банально и просто. Жанболат Мамай – человек, который абсолютно патологически врет или же просто вводит в заблуждение. Те земли, которые находятся возле Аль-Фараби, опять же, это можно проверить в открытых источниках, это полностью земли Казкоммерцбанка. Это частная земля, которую взял частный застройщик и начал строительство.

Что касается Атакента. Я жил возле ВДНХ и там прошло все мое детство. Были фонтаны, гуляли люди. Этот район я очень хорошо знаю. Когда я стал акимом, я просто увидел, что идет абсолютно бессистемная застройка. Во-первых, по территории ездили машины. В 90-ых эту территорию, если я не ошибаюсь, где-то 54-55 гектаров земли передали в доверительное управление. И там было условие, что частник будет улучшать. По сути, частник недобросовестно подошел. Комплексно сделали ревизию.

27 гектаров забрали обратно в собственность города. Я думаю, когда я ушел с должности акима, собственники земельных участков начали эту ложь распространять, чтобы вернуть обратно эти земли.

Долларовый миллиардер

Мне показалось интересным, что во всей статье есть только несколько цифр, которые он называет. Он говорит: "Байбек, будучи акимом, повысил откаты при дорожном строительстве. Было 30%, теперь 50-60% откатов, весь бюджет "съел". Это практически единственные цифры, которые он называет. Но господин Мамай, как мы выясняем, еще и математик слабый. Надо просто взять статистику, что я и сделал сейчас.

Местный бюджет развития Алматы с 2015 по 2019 год в среднем 150 млн. долларов в год. Если приплюсовать весь бюджет развития за 4 года, то набирается около 600 млн долларов. Вот так местный бюджет, за которым смотрят маслихат, депутаты, подрядчики, компании и берет аким 600 млн. долларов и в карман кладет. Это что-то из области ненаучной фантастики. Даже если не делать абсолютно ничего в городе, откуда цифра миллиард?

Более того, я могу сказать, что когда я стал акимом Алматы, на следующий день вышла статья, по-моему, на сайте Total под названием "Чем владеет семья Байбека?". В ней назывались компании, в которых моя семья фигурирует. На следующий день после моего назначения вышла, очень оперативно кто-то сработал. Скорее всего те люди знали, что я могу стать акимом Алматы, готовили статью, и ее выдали. И я хочу сказать, те компании, которые называет Жанболат Мамай, они все были созданы до того, как я стал акимом Алматы. И ни одна из этих компаний не связана с Алматы. Это раз. Потом через 4 года, когда я ухожу с поста акима Алматы, телеграм-канал Uzun Qulaq выдает те же данные, но уже в конце приписывает: Байбек долларовый миллиардер. При этих же активах уже миллиард.

Более того, там говорится о том, что я создал какую-то бизнес-империю, я так примерно посмотрел, около 100 компаний. Могу сказать, что из этого всего огромного списка только около 10 компаний относятся к моей семье. Не отрицаю. Это все задекларировано, в официальных источниках находится, платятся налоги.

Ни один из членов моей семьи не работает на госслужбе. Эти компании не участвовали в приватизации, они по дешевке какие-то предприятия не покупали. Это интеллектуальные предприятия, и они не связаны с деятельностью в Алматы, что самое важное. И там нет крупных проектов.

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