C 1 июля нотариальным документам будет присваиваться QR-код

Для сделок с нотариусами казахстанцы могут использовать электронные удостоверения личности.

Со следующей недели граждане могут использовать свои электронные удостоверения личности при совершении тех или иных нотариальных действий. Также нотариальные документы переведут в электронный формат, что позволит гражданам избежать ненужных поездок, пересылок почтой и через курьеров. Об этом рассказал на брифинге в СЦК вице-министр юстиции Азамат Амиргалиев, передает корреспондент zakon.kz.

В рамках проводимой министерством юстиции и республиканской нотариальной палатой работы по цифровизации нотариальной деятельности, предусмотрена интеграция информационных систем Е-нотариат и eGov mobile. Такая интеграция завершится в течение это недели, и со следующей недели граждане могут использовать свои электронные удостоверения личности при совершении тех или иных нотариальных действий, - сказал Амиргалиев.

Также, по его словам, с 1 июля нотариальным документам будет присваиваться QR-код. Это позволит защитить их от подделки и отказаться от бумажных бланков. В частности, если, например, требуется доверенность, то теперь необходимость выяснять подлинность доверенности у нотариуса отпадает, достаточно будет произвести проверку при помощи приложения или сайта.

К примеру, если ранее проверка действительности доверенности и подтверждение факта ее выдачи осуществлялась посредством обращения к нотариусу, то теперь проверить подлинность доверенности можно будет по QR-коду с помощью приложения по считыванию кодов в смартфоне или по проверочному коду документа на сайте enis.kz в разделе Сервис - Проверка доверенности, - уточнил спикер.

Что касается перевода нотариальных бумажных документов в электронный формат и наоборот, то это позволит гражданам избежать ненужных поездок, пересылок почтой и через курьеров.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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