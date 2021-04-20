Снег в конце апреля заметает Балхаш

Синоптики предупреждали об изменениях погоды.

Погода продолжает преподносить сюрпризы. В городе Балхаш в апреле выпал снег, сообщает zakon.kz.

В редакцию прислали видео с заснеженными трассой и земельными участками.

Лучок зеленый, клубничка, урюк, - описывает автор посадки на огороде, засыпанные снегом.

Согласно прогнозу погоды, в Балхаше идет снег, столбик термометра опустился до минус двух.

Ранее синоптики предупреждали, что казахстанцев ожидают похолодание и сильный ветер.

С прогнозом погоды можно ознакомиться по ссылке.

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