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Охранник казино устроил стрельбу при проверке

Фото: rg.ru 20 апреля 2021, 14:17

Жертв и пострадавших нет.

В Капшагае охранник казино устроил стрельбу, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, инцидент произошел 18 апреля около 23:00 часов.

Охранник оказал сопротивление работе мониторинговой группы. Он произвел из огнестрельного оружия один выстрел в воздух. Жертв и пострадавших нет. Мужчина задержан на месте, оружие изъято и приобщено к материалам уголовного дела, - отметили в ведомстве.

Начато досудебное расследование по ст. 380 ч.3 УК РК.

Подозреваемый водворен в ИВС ОП Капшагая, - добавили в полиции.

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