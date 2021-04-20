Охранник казино устроил стрельбу при проверке

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Жертв и пострадавших нет.
В Капшагае охранник казино устроил стрельбу, сообщает zakon.kz.
По данным областной полиции, инцидент произошел 18 апреля около 23:00 часов.
Охранник оказал сопротивление работе мониторинговой группы. Он произвел из огнестрельного оружия один выстрел в воздух. Жертв и пострадавших нет. Мужчина задержан на месте, оружие изъято и приобщено к материалам уголовного дела, - отметили в ведомстве.
Начато досудебное расследование по ст. 380 ч.3 УК РК.
Подозреваемый водворен в ИВС ОП Капшагая, - добавили в полиции.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!