Точечная застройка в Алматы: Новые данные о стройке возле исторического здания

Само здание работы не затронут.

Управление городского планирования и урбанистики прокомментировало ситуацию вокруг точечной застройки рядом с памятником архитектуры XIX века - зданием магазина тканей "Кызыл тан" на улице Жибек жолы, передает zakon.kz.

Мы уже сообщали, что прокуратура Алматы проверяет законность точечной застройки в городе. В частности, большие вопросы у горожан вызвала начинающаяся застройка возле старинного здания магазина "Кызыл Тан" - памятника истории и культуры, датируемого концом XIX века.

Земельный участок по адресу ул. Алимжанова, уч. 54, о котором пишут в сетях, принадлежит юридическому лицу согласно правоустанавливающим документам. Целевое назначение: "для эксплуатации и обслуживания производственного здание и сооружения". Участок находится в общественно-деловой зоне ОЦ-1 – территории системы общегородского центра и в зоне отчуждения метрополитена. В 2017 году Управлением в рамках оказания госуслуг выдано архитектурно-планировочное задание на строительство административного здания с подземным паркингом со сносом существующего строения. Эскизный проект согласован в рамках оказания госуслуг в 2019 году, - сообщили в Управлении.

Самому историческому памятнику ничего не угрожает, подчеркнули в Управлении.

Строительство не касается знаменитого здания магазина тканей Кызыл-Тан. А здание, подлежащее сносу, НЕ входит в реестр памятников архитектуры Алматы, - пояснили в ведомстве.

По разным данным, здание магазина тканей Кызыл Тан построено либо в 1912 году по проекту архитектора Зенкова, либо в 1896 году по проекту архитектора Гурдэ для магазина купца Исхака Габдулвалиева. Здание охраняется государством с 1982 года как памятник истории и культуры республиканского значения.

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