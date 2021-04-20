Yandex.Cloud выходит на рынок Казахстана

Для работы с казахстанскими клиентами, партнерами и компаниями-разработчиками сформированы выделенные команды специалистов.

Облачная платформа Яндекса для бизнеса выходит на рынок Казахстана, передает zakon.kz.

Казахстан стал первой страной после запуска платформы в России в 2018 году. Стратегия развития была ориентирована на запросы казахстанских компаний.

По словам директора по развитию бизнеса Яндекс.Облако Олега Коверзнева, для Казахстана были локализованы многие продукты.

Мы принесли на рынок полноценную облачную платформу. Она покрывает все самые основные потребности, ко всему прочему, мы стали ближе к потребителям, - рассказал он.

Для работы с казахстанскими клиентами, партнерами и компаниями-разработчиками сформированы выделенные команды специалистов.

В Казахстане много молодых и активных компаний-разработчиков и мы будем рады стать для них надежным партнером по созданию новых прорывных решений. Крупному бизнесу мы можем помочь ускорить изменения, сделать свои продукты цифровыми, успеть перейти на новые процессы работы с данными, - отметил руководитель платформы Yandex.Cloud Алексей Башкеев.

Первым для рынка Казахстана будет локализован наиболее популярный в России сервис на базе машинного обучения Yandex SpeechKit, с помощь которого компании могут автоматизировать колл-центры и создавать голосовых помощников.

Несколько казахстанских компаний-разработчиков уже принимают участие в закрытом тестировании распознавания речи на казахском языке.

Генеральный директор Yandex.Cloud в Казахстане Рашид Иваев подчеркнул, что для экономии времени и упрощения документооборота в Казахстане открыто представительство платформы.

Расчет цен на сервисы и оплата будет проводиться в тенге. Это позволит казахстанским компаниям не зависеть от волатильности курсов других валют и планировать потребление по фиксированным в течение года ценам, - пояснил он.

Одним из интересных решений для бизнеса в облаке, продолжил Иваев, является сервис для анализа и визуализации данных Yandex DataLens, который позволит предпринимателю изучить предпочтения жителей отдельного района города и предложить свои услуги там, где это необходимо.

Актуальность облачных решений от Яндекс подтверждает многообразие отраслей. Платформой пользуется ритейл, логистические компании, бизнес в финтех секторе, образовании и IT. К слову, пользоваться услугами Yandex.Cloud могут не только крупные компании, но и самые маленькие, вплоть до индивидуальных предпринимателей.

Наша задача, помогать экономике становиться более цифровой, более эффективной, - резюмировал Алексей Башкеев.

Какие сервисы входят в Yandex.Cloud?

В состав платформы входят инфраструктурные сервисы, сервисы для управления данными, инструменты для разработки облачных приложений и моделей машинного обучения и собственные сервисы на основе ML.

"Базовая инфраструктура и сеть". В группу входят виртуальные машины, сетевые диски, инструменты управления виртуальными сетями.

Группа № 2: "Машинное обучение". В группу входят сервисы на базе уникальных технологий Яндекса в области машинного обучения и искусственного интеллекта.

Группа № 3 "Платформа данных". Экосистема облачных сервисов для полного цикла работы с данными. Самыми востребованными стали системы управления базами данных, предоставляемые на платформе как сервис. На первом месте по популярности — PostgreSQL, также в тройку входят ClickHouse и MySQL.

Группа № 4 "Автоматизированное управление контейнерами". Основной сервис Managed Service for Kubernetes — для автоматизации развертывания, масштабирования и управления контейнеризированными приложениями.

Группа №5 "Бессерверные вычисления". В группу входят сервисы, которые позволяют производить облачные вычисления и разработку приложений без создания виртуальных машин.

Группа №6 "Безопасность". Сюда входят все инструменты для управления безопасностью облачной инфраструктуры.

Группа №5 "Ресурсы и управление". Мониторинг и управление ресурсами облака.

Группа №6 "Бизнес-инструменты". В группу входят два сервиса: сервис для анализа и визуализации данных Yandex DataLens и сервис для организации работы команды Yandex Tracker.

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