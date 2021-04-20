Началось голосование на "Мисс Вселенная". Казахстан представит красавица из Кызылорды

Голосование уже стартовало и продлится до 15 мая.

Началось голосование на международном конкурсе "Мисс Вселенная". Казахстан представит "Мисс Кызылорда" Камилла Серикбай, передает zakon.kz.

Голосование уже стартовало и продлится до 15 мая. Для того, чтобы поддержать нашу соотечественницу нужно скачать приложение Miss Universe в AppStore или Play Market, найти Камиллу и нажать на звезду.

В своем Instagram Камилла рассказала, что учится на первом курсе в университете Сулеймана Демиреля.

Подошла к выбору профессии очень серьезно. Мой выбор пал на юриспруденцию. Я всегда увлекалась криминалистикой, читала много детективов и смотрела много фильмов. Очень рада, что выбрала именно эту специальность. Учу турецкий и английский языки Занимаюсь каратэ с 13 лет, КМС, у меня коричневый пояс Умею стрелять из автомата. Участвовала в республиканском военно-патриотическом сборе "Айбын" Люблю помогать людям. В будущем мечтаю стать Послом Доброй Воли, - рассказала о себе Камилла.

В 2019 году она выиграла конкурс "Мисс Кызылорда" и представила город на "Мисс Казахстан".

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