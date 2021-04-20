Еще 7 тыс. алматинцев получат доступ к питьевой воде и канализации

Приложение zakon.kz
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Они живут в северной части.
Завершение работ по подключению 7 тыс. жителей алматинского микрорайона Нуршашкан в северной части мегаполиса к городской системе водопровода и канализации ожидается в июне, передает zakon.kz.
Эксплуатируемый еще с советских времен водопровод в расположенном на территории Турксибского района в бывшем поселке Колхозшы был построен 40 лет назад. За эти годы трубы пришли в негодность, что отрезало местное население от питьевой воды.
Новые водопроводные и канализационные сети в этом городском секторе, возводимые по заказу Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города, позволят обеспечить 6867 человек бесперебойным водоснабжением и водоотведением. Работы подобного масштаба здесь проводятся впервые.
Завершение строительства ожидается 25 июня. Дорожное полотно и тротуары на всех улицах жилого массива, где велись строительно-монтажные работы, подрядная стройкомпания восстановит сразу по окончанию реконструкции. - заверили в Управлении энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.
Подготовил Альберт Ахметов
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