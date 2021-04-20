Астанчанин спас прыгнувшую в реку девушку

Он доплыл до нее и вынес на берег.

Прохожий астанчанин спас 16-летнюю девушку, которая спрыгнула с моста в реку, передает zakon.kz.

Сегодня, 20 апреля в 11 утра в полицию поступило сообщение о том, что с моста около спорткомплекса "Казахстан" спрыгнула девушка.

Очевидцем происшествия стал 38-летний Денис Синдеев.

Я стоял неподалеку и в какой-то момент услышал крики людей, что кто-то спрыгнул с моста в воду. Подбежав ближе, я увидел в воде барахтающуюся девочку. Не раздумывая, я снял верхнюю одежду и бросился в реку, - говорит Денис.

Он доплыл до девушки, вынес ее на берег и передал медикам. Сейчас жизни спасенной ничего не угрожает.

Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские. Руководитель столичной полиции Ержан Саденов поблагодарил Дениса Синдеева за поступок и вручил ему благодарственное письмо и ценный подарок.

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