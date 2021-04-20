Бил и приходил на работу с ножом. Подробности об убитой жене сотрудником ЖКХ Уральска

Погибшая Айнагуль Хайруллина в январе писала заявление в полицию и жаловалась на мужа.

В Уральске на улице Урдинская у входа в завод МЖБК 19 апреля мужчина тяжело ранил женщину. Со множественными ранениями ее доставили в больницу, где она вскоре скончалась. По подозрению в совершении особо тяжкого преступления полицейские задержали бывшего мужа женщины. Им оказался 30-летний сотрудник отдела ЖКХ города Бауыржан Хайруллин, передает zakon.kz со ссылкой на "Мой Город".

Как рассказала сестра погибшей Айнагуль Хайруллиной, несмотря на то, что супруги были в официальном разводе, мужчина не переставал преследовать бывшую жену.

Бауыржан приходил к Айнагуль на работу с ножом, угрожал ей. Она писала заявление в полицию, но потом забрала его, сказала: "уят болады" (стыдно - ред.). Он избивал ее, но она нам этого не говорила. Потом в августе они официально развелись, сестра с детьми стала жить с родителями. Двое детей остались сиротами, им 8 и 6 лет. Он - маньяк, семейный тиран, не пил и не курил. Айнагуль работала, сама обеспечивала детей, водила в школу. Она была очень красивой, открытой, отзывчивой, детей своих обожала, никогда никому не жаловалась. Этот не работал, финансово никак не помогал. Вот только устроился на работу (в отдел ЖКХ - прим. автора), год назад работал где-то на вахте. Для него мы сейчас хотим самого строгого наказания из всех возможных. Пусть мою сестру не вернуть, но пусть его накажут, - рассказала сестра.

В полиции подтвердили, что погибшая Айнагуль обращалась с жалобами на бывшего мужа.

29 января участковому инспектору поступило заявление от Айнагуль Хайруллиной. Участковый вынес защитное предписание на месяц. После этого она сама же забрала заявление. В данный момент мужчина водворен в изолятор временного содержания, начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК "Убийство", - сообщили в полиции.

Позже в пресс-службе полиции уточнили, что, по предварительным данным, мотивом преступления стала ревность.

Между тем в отделе ЖКХ утверждают, что 19 апреля Бауыржан Хайруллин уволился по собственному желанию.

В пятницу он был на работе до вечера, как обычно. Но вечером моему заместителю принес заявление об увольнении по собственному желанию, - рассказал руководитель отдела ЖКХ Уральска Жандос Дуйсенгалиев.

Блогер Азамат Мусилов на своей странице в Facebook написал, что в момент задержания сотрудник ЖКХ проверял ямочный ремонт по проспекту Абая.

"Разве он на момент задержания не проверял ямочный ремонт по проспекту Абая? Зачем уволенному сотруднику быть на месте проведения ямочных работ? Я не о том, что он убил и он плохой человек или, наоборот, хороший. Если не ошибаюсь у нас суд выносит решение о виновности или не виновности человека. Поэтому до суда не стоит говорить о каком-либо обвинении. Меня задело то, что по предоставленной мне информации человек на момент задержания проверял участок ямочного ремонта, а здесь пишут со слов руководителя городского ЖКХ, что он уволился вот только вот", - написал блогер.

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