Поверка счетчика горячей воды: Что нужно знать

Даем ряд простых рекомендаций.

Что необходимо и полезно знать про индивидуальный прибор учета горячей воды и пугающих сообщениях о том, что вам нужна "поверка счетчика", рассказывает zakon.kz.

Первое, на что обращаем внимание, это на срок службы индивидуального прибора учета (ИПУ ГВС), указан он в паспорте на счетчик горячей воды и в среднем составляет 12 лет с момента выпуска. Но по факту поверку счетчиков вынуждают делать 1 раз в 5 лет. Но это не значит, что счетчик нужно тут же снимать или выбрасывать. Достаточно часто его после проведенной проверки (без необходимости нести куда-то, снимать) официально "оставляют работать" еще на 5 лет.

Сделать поверку или замену прибора учета может организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности. Найти такие компании можно через справочные службы или на сайте АлТС.

Компания, которая будет делать поверку или замену счетчика обязательно должна выдать документ. Документы выдаются по результату работы с ИПУ ГВС и зависят от проводимых работ:

Замена счетчика

Акт замены/монтажа ИПУ ГВС выдается обязательно с печатью монтажной компании и ФИО монтажника.

Опломбировка/ распломбировка счетчика

Акт допуска прибора учета и Акт изъятия допуска прибора учета. Содержит печать компании, ФИО представителя. Акты номерные, как и пломбы, которыми пломбируются счетчики.

Поверка счетчика

После положительного результата прохождения поверки делается запись в паспорте ИПУ ГВС, где указывается дата поверки, дата следующей поверки, ставится печать аккредитованного юр.лица и ФИО поверителя. На счетчик горячей воды в зависимости от конструкции клеятся лейбл либо вешается пломба поверителя.

Сколько стоит поверка?

Что касается вопроса стоимости услуг, то устанавливается она аккредитованными юридическими лицами и регулируется рыночными отношениями (тут нет монополии, конкурентная среда).

Рассмотрим для примера сколько придется заплатить, если ИПУ ГВС не прошел поверку, нужно ли платить за поверку и плюс оплатить стоимость замены ИПУ ГВС. Этот вопрос также регулируется аккредитованными юридическими лицами. К примеру, если сервисная компания выполнила поверку ИПУ ГВС за 4000 тг. и он не прошел поверку (о чем оформляется Акт об отрицательном результате поверки) и если эта же фирма оказывает услуги замены ИПУ ГВС (при условии, что стоимость нового счетчика 7 000 тг.), то замена ИПУ ГВС обойдется уже за 3000тг - за минусом ранее уплаченной суммы поверки.

Делает ли АлТС обзвон потребителей, сообщая о сроках замены счетчиков?

Сотрудники предприятия не обзванивают потребителей и не предлагают сделать замену счетчика. Когда подходит срок поверки, в квитанции «Алсеко» за три месяца до даты истечения срока действия счетчика и в течение трех месяцев после прописывается уведомление, в строке «горячая вода», об истечении срока действия ИПУ ГВС.

Что делать, если в квитанции нет такого уведомления, но вам звонят и предлагают заменить счетчик?

В этой ситуации потребителю рекомендуется открыть документы на счетчики, и проверить дату поверки, также можно зайти на сайт alts.kz в раздел «Проверка приборов учета» ввести номер лицевого счета и там посмотреть дату, когда истекает срок счетчика.

Альберт Ахметов

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