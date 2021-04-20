Президент Чада снова победил на выборах после 30 лет правления

В борьбе за пост главы государства участвовали семь кандидатов.

Действующий лидер Чада Идрис Деби победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок, набрав более 79% голосов избирателей, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Предварительные итоги выборов подвела Независимая избирательная комиссия Чада (CENI). Нынешний президент страны, 68-летний Деби, по данным избиркома, победил с результатом 79,32% голосов.Второе место занял бывший премьер Альбер Пахими Падаке с результатом 10,32%. На третьем месте с 3,16% оказалась Лиди Бассемда - первая женщина, которая решила баллотироваться в президенты Чада. Предварительные итоги должен утвердить Верховный суд страны.

Явка на выборах составила 64,81%. Деби находится на посту президента Чада с декабря 1990 года.

Впервые в истории страны за пост президента боролась женщина - Лиди Бассамда. Оппозиция не смогла выставить единого кандидата. Три оппозиционных политика, которые были допущены к выборам в качестве кандидатов, объявили о бойкоте голосования, отмечает ТАСС.

В день выборов боевики начали наступление на Чад с баз в Ливии. В минувшую субботу власти Чада заявили, что атака повстанцев в северных регионах страны "завершилась", но в воскресенье бои опять возобновились.

Госдепартамент США в воскресенье заявил, что отзывает членов семей дипломатов из посольства в Чаде из-за угрозы нападения на столицу Нджамену. В понедельник армия Чада отчиталась о ликвидации свыше 300 боевиков из повстанческой группировки "Фронт за перемены и согласие в Чаде" (FACT).

Чад расположен в африканском регионе Сахель, одном из самых проблемных на континенте из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию "Бархан". Эту миссию поддерживает региональная структура "Сахельская пятерка" (G5), в которую входят Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад.

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