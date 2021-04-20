Ушла из жизни вдова Чингиза Айтматова

Ей было 78 лет.

Умерла Мария Айтматова, вдова Чингиза Айтматова, передает zakon.kz.

Информационное агентство 24.kg пишет, что о смерти Айтматовой подтвердили в музее имени писателя. По их словам, у Марии Айтматовой были проблемы с сердцем.

Мария Урматовна родилась 13 июля 1942 года в Чуйской области.

Несколько дней назад невестка писателя Сабира Айтматова сообщила, что они всей семьей заразились коронавирусной инфекцией.

Чингиз Айтматов - знаменитый кыргызский писатель. Написал такие произведения, как "Джамиля", "Прощай, Гульсары", "Плаха", "Буранный полустанок", "Белый пароход", "Тополек мой в красной косынке" и др.

В Казахстане в 1999 году Айтматов получил орден "Отан" за выдающиеся заслуги в развитии мировой литературы, вклад во взаимное обогащение и сближение культур казахского и кыргызского народов.

Он ушел из жизни 10 июня 2008 года в больнице немецкого города Нюрнберга, где находился на лечении.

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