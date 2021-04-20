Меркель призвала помочь Навальному

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В Берлине "очень обеспокоены".
Ангела Меркель призвала предоставить медицинскую помощь оппозиционеру Алексею Навальному, сообщает zakon.kz.
Канцлер ФРГ, выступая по видеосвязи в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), указала, что в Берлине "очень обеспокоены здоровьем" политика.
Как отмечает РИА Новости, немецкое правительство "призывает к предоставлению соответствующей медицинской помощи" Навальному.
31 марта Навальный сообщил в своем Instagram, что объявляет голодовку "с требованием пустить приглашенного врача". По словам адвоката Ольги Михайловы, у блогера болят нога и спина. 19 апреля стало известно, что комиссия врачей приняла решение перевести заключенного из колонии в стационар областной больницы для осужденных во Владимире.
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