Ввести систему обязательного страхования профответственности медиков хотят в Казахстане

Кроме того, предлагается для повышения статуса медицинских работников принять меры по расширению социальных гарантий медицинских и фармацевтических работников.

Министерство здравоохранения РК разработало концепцию проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", передает zakon.kz.

Как отмечается, разработка законопроекта обусловлена необходимостью совершенствования законодательства в части разработки и внедрения системы юридической и финансовой защиты и ответственности медицинских работников, включая гарантирование профессиональной деятельности.

Проект закона направлен на решение следующих задач в области здравоохранения:

повышение уровня доверия граждан РК к системе здравоохранения;

защиту прав пациентов

повышение качества медицинских услуг, оказываемых населению;

улучшение статуса и имиджа медицинского работника;

обеспечение юридической и финансовой защиты медицинских работников.

Так, разработчики концепции отмечают, что после ужесточения уголовного законодательства в 2014 году наблюдается всплеск дел в отношении врачей. Во многих случаях врача привлекают к уголовной ответственности не за причинение смерти, а за то, что он не смог ее предотвратить. Нередки были факты незаконного, несправедливого уголовного преследования за врачебные ошибки.

В Казахстане ежегодно заводятся порядка 600-800 дел по статьям 317-323 Уголовного кодекса РК. Однако не по всем правонарушениям возбуждаются уголовные дела. Как правило, уголовные дела возбуждаются, но во время следствия закрываются за их недоказанностью, - говорится в концепции.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК в 2020 году 6 медицинских работников совершили уголовные правонарушения по статье 317 УК РК.

Ограничение свободы получили 2 медицинских работника; условное наказание – 9 человек; было осуждено, но освобождено от наказания по амнистии – 11 человек; осуждено, но освобождено от наказания в связи с истечением срока давности – 19; лишение свободы – 3 (из них, в 2018 году 2 медицинских работника получили отсрочку на 5 лет); оправданы в зале суда – 11 человек.

Наиболее часто уголовные дела возбуждаются на специальности, связанные с хирургическим вмешательством, где постоянно существует риск летального исхода. Это акушер-гинекологи – 10 человек, хирурги – 10, травматологи – 8, остальные анестезиологи, реаниматологи и т.д. Размер компенсации морального и материального ущерба в пользу пострадавших составил свыше 30 миллионов тенге.

Также ежегодно возбуждаются порядка 300 дел по статье 80 Кодекса об административных правонарушениях РК. Согласно данным Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава по итогам 2017 года поступило более 3 тысяч обращений, из которых около 50% было с жалобой на качество медицинской помощи.

Данные процессы все чаще завершаются в пользу пациентов, выплатой медицинскими организациями либо медицинским работником значительных материальных компенсаций. Учитывая нынешний уровень заработной платы, медработник не в состоянии финансово возместить ущерб пациенту, что еще больше усугубляет ситуацию, - отмечают в Минздраве.

Тенденция роста регистраций медицинских правонарушений и судебных разбирательств, связанных с качеством оказания медицинской помощи сохраняется, что обуславливает ожидаемое увеличение выплат компенсаций пациентам медицинскими работниками и медицинскими организациями по удовлетворенным искам возмещения вреда.

В связи с чем для реализации гарантированных государством прав для пациентов, возмещения вреда и финансовой защиты субъектов здравоохранения и медицинских работников предлагается внедрить систему обязательного (вмененного) страхования профессиональной ответственности медицинских работников.

Такой подход позволит повысить качество медицинской помощи, а также статус медицинских работников и в целом повлияет на рейтинг здравоохранения РК на международной арене. В результате риск причинения вреда жизни или здоровью пациента со стороны медицинского работника будет покрываться за счет страхования профессиональной ответственности (поставщиков медицинских услуг – медицинских организаций), которое будет гарантировать ответственность медицинского работника и соответствовать как интересам пациентов, медицинских работников так и всего гражданского социума, - считают в Минздраве.

В рамках системы страхования профессиональной ответственности медицинских работников предполагается досудебное урегулирование конфликта (рассмотрение жалобы и принятие решения по ней) с привлечением независимых экспертов и выплаты компенсации за причинение вреда жизни и здоровью гражданина при отсутствии прямого умысла со стороны медицинского работника.

Возмещение вреда, причиненного здоровью пациента, со стороны медицинского работника (халатность, небрежность), будет осуществляться через действующие страховые компании.

Регулирование системы страхования профессиональной ответственности предлагается делегировать Комитету медицинского и фармацевтического контроля.

Предполагается, что на начальном этапе внедрения страхователем будет выступать работодатель – медицинская организация (размер взноса 100%), с последующим применением принципа обязательности и солидарности (разделение размера взноса 50% - медицинской организацией, 50% - медицинским работником).

Данные изменения требуют установления переходного периода для запуска системы страхования с ориентиром на 2024 год, с учетом оценки расходов субъектов, связанных с необходимостью соблюдения установленных новых обязанностей. Это даст возможность адаптировать систему здравоохранения к новым условиям, наладить механизмы страхования профессиональной ответственности, - поясняют разработчики концепции.

Кроме того, предлагается для повышения статуса медицинских работников принять меры по расширению социальных гарантий медицинских и фармацевтических работников аналогично закону "О статусе педагогов".

В частности, предлагается отразить нормы касательно гарантий, прав и социальной поддержки медицинских работников (защита, уважительное отношение к профессии, предоставление в первоочередном порядке мест в дошкольных организациях и т.д.), стимулирование (ежегодное присвоение почетного звания "Заслуженный врач Казахстана" с единовременной стимулирующей выплатой и т.д.).

Такие меры позволят повысит привлекательность отрасли, улучшение кадрового обеспечения (снизить отток квалифицированных кадров из профессии) материальное стимулирования специалистов здравоохранения, - полагают в министерстве здравоохранения.

Полностью документ можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", где он размещен для публичного обсуждения до 5 мая.

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