Каким главным навыком должен обладать актер в Казахстане

Это вовсе не актерское мастерство.

Казахстанский актер Санжар Мади рассказал, какое главное качество необходимо человеку, чтобы быть актером, передает zakon.kz .

Помимо таланта и харизмы, актер должен уметь ждать. Именно это приходится делать во время съемок фильмов, считает Санжар Мади.

Ждешь, когда скажут время начала съемок, потом ждешь машину, а она пока всех не соберет, за тобой не поедет или наоборот. На площадке ждешь грим и костюм, потом обед, после, пока выставят свет и настроят камеру. Возможно, надо будет ждать другого актера, потому что он проспал или еще что-нибудь. Ждать реквизит, который забыли в офисе. Ждать, пока все выставят заново после дубля. Когда съемки завершились, надо ждать, пока придет очередь снять грим, вернуть костюм. Ждать водителя, потому что, если машину за тобой не прикрепили, то идет торг с другими водителями, кто кого повезет. И так каждый съемочный день. Пока не завершатся съемки. - рассказал Санжар Мади в своем Instagram.

Далее актеру нужно ждать не только выход фильма на экраны, но и... гонорар. По словам актера, это может случится, если актер свяжется с недобросовестными продюсерами. Четвертый круг ожидания - старт озвучивания фильма и его премьера.

Даты могут все время "плавать", это уже маркетинг. Завершает весь этот цикл ожидание реакции зрителя на твою работу. В итоге все пишут, когда выйдет фильм на YouTube, чтобы бесплатно его посмотреть, - добавил Санжар Мади.

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