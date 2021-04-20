Вновь избранный президент Чада погиб в бою

Он скончался во вторник от ранений во время боев с повстанцами.

Переизбравшийся на шестой срок президент Чада Идрис Деби скончался от полученных на передовой ранений. Об этом в Twitter сообщило AFP, передает zakon.kz.

Недавно переизбранный президент Чада Идрис Деби, находившийся у власти в течение трех десятилетий, скончался во вторник от ранений во время боев с повстанцами на севере страны Сахель, - сообщило AFP со ссылкой на заявление военных.

Идрис Деби победил на президентских выборах, проходивших в стране 11 апреля, и переизбрался на шестой срок. Он находился у власти 30 лет. Предварительные итоги выборов должен утвердить Верховный суд страны. Однако неизвестно, как будут развиваться события в связи с гибелью президента.

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