Штормовое предупреждение объявлено по всему Казахстану

Местами ожидается сильный ветер, дождь, гроза, туман.

Штормовое предупреждение 21 апреля объявлено практически по всему Казахстану. Об этом предупреждают в РГП "Казгидромет", передает zakon.kz.

Так, в Северо-Казахстанской области с 21 часа 20 апреля ожидается местами туман. Ветер северо-западный днем местами 15-20 м/с.В Петропавловске днем 21 апреля ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 м/с.

В Карагандинской области ожидаются местами гололед, туман. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.В Кызылорде 21 апреля ветер северо-восточный 15-20 м/с.

Днем 21 апреля в Акмолинской области ожидается ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, град. Ветер юго-восточный, местами 15-20, порывы 23 м/с.В Уральске 21 апреля днем ожидаются гроза, град, ветер юго-восточный порывы 18 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный, днем местами 18 м/с.

В Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.В Кызылорде 21 апреля сохраняется ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 м/с В Актау днем 21 апреля ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, порывы 15-20 м/с.

В Атырауской области ожидаются местами гроза, пыльная буря. Ветер юго-восточный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 25 м/с.В Атырау 21 апреля ожидаются временами пыльная буря, днем гроза. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

Между тем в Нур-Султане 21 апреля прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем +8+10°С. 22 апреля переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 мороза, днем 5-7 тепла.23 апреля - переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 мороза, днем 7-9 тепла.

В Алматы - увеличение облачности, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 3-8, ночью порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7+9°С, днем с дальнейшим понижением. 22 апреля в южной столице переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман, гололед. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 5-7 тепла. 23 апреля - переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 мороза, днем 7-9 тепла.

В Шымкенте ночью 21 апреля ожидается сильный дождь. Временами гроза, ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. 22 апреля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 3-5, днем 15-17 тепла.23 апреля - переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 4-6, днем 18-20 тепла.

В Туркестане ночью и утром 21 апреля ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

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