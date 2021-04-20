Балаева отчиталась Токаеву о развитии волонтерского движения

Глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач.

Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву, сообщает zakon.kz.По информации Акорды, Президент заслушал информацию о текущей работе министерства в сфере информационной политики и гражданского общества.

В частности, глава государства был проинформирован о ходе исполнения его поручений в рамках информационно-разъяснительной работы по актуальным направлениям государственной политики, в том числе по дальнейшему развитию волонтерского движения и экологического просвещения, а также реализации комплекса мер, приуроченных к 30-летию Независимости Казахстана, - говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о практической реализации недавних поправок в законы "Об общественных советах" и "О доступе к информации".

Кроме того, министр доложила об исполнении поручений Президента, касающихся разработки новых законопроектов об общественном контроле, волонтерской и благотворительной деятельности. Данные акты призваны обеспечить благоприятные условия для развития гражданского общества.

По итогам встречи глава государства поставил перед министерством ряд конкретных задач.

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