Распространяться насчет причин задержания Вера Брежнева не стала.

Украинскую певицу и бывшую участницу группы "ВИА Гра" Веру Брежневу задержали в Испании, передает zakon.kz.

Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Певица прилетела в Испанию на съемки выпуска "Орла и Решки", посвященного десятилетию программы. Вместе с ней прибыла в страну Верка Сердючка.

Началось путешествие с трех часов в полиции аэропорта. А потом из полиции сразу в кадр! Вера Брежнева

Распространяться насчет причин задержания Вера Брежнева не стала, но, возможно, это как-то связано в целом с визитом в страну, которая для россиян до сих пор закрыта. Судя по всему, выпуск удалось отснять, и он выйдет в ближайшее время.

При этом Брежнева отметила, что это путешествие стало одним из самых запоминающихся, даже несмотря на недосып, голод и сильную усталость. Она добавила, что получила от проекта самые прекрасные эмоции.

С Брежневой иногда случаются курьезы. Так, в прошлом году турецкая газета назвала певицу супругой украинского президента Владимира Зеленского. А вот сама Брежнева как-то подшутила по поводу своего творческого псевдонима, опубликовав отфотошопленный совместный кадр с генсеком СССР Леонидом Брежневым.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!