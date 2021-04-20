Редкий сибирский горный козел попал в фотоловушку в Алматинской области

В национальном парке регулярно наблюдают за их ареалом и сезонными явлениями.

Видео, снятое в Жонгар-Алатауском национальном парке, разместила на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Самал Ибраева, сообщает zakon.kz.

Друзья, наша страна богата удивительными животными. Одним из них является Сибирский горный козел. Это величавое парнокопытное животное было замечено в Жонгар-Алатауском национальном парке и снято на фотоловушку. Самал Ибраева

В прошлом году там был проведен учет их численности, по итогам насчитано 1596 голов. Примечательно, что рога достигают в длину 140 см у самцов, а у коз – 40 см.

В национальном парке регулярно наблюдают за их ареалом и сезонными явлениями.

Представляю вашему вниманию видео с фотоловушки, где можно увидеть, как Сибирский горный козел смотрит осознанными глазами и глубоким взглядом, словно говоря о важности бережного взаимоотношения человека и природы. Самал Ибраева

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