В Алматы на 90 миллионов закупили строительные костюмы вместо медицинских

Сумма ущерба 90 млн тенге.

В Алматы на 90 млн тенге закупили средства индивидуальной защиты. Почти год они пылятся на складе, потому что они предназначены для строителей, а не для эпидемиологов, передает zakon.kz.

Специальная мониторинговая группа при Антикоррупционной службе по просьбе главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина проверила средства индивидуальной защиты, которые почти год хранятся на складе. Видео со склада опубликовал у себя в Facebook заместитель председателя специальной мониторинговой группы при Антикоррупционной службе Рафаэль Гасанов.

На складе сообщили, что СИЗы были закуплены в июне 2020 года на деньги из республиканского бюджета. Было закуплено порядка 12 тысяч костюмов на 90 млн тенге. Один комплект стоит 7500 тенге. Сейчас на складе их осталось 7028 штук.

Бекшин проверил один комплект и заявил, что они не соответствуют требованиям. Оказалось, на складе хранятся строительные СИЗы, а не медицинские. Они защищают от пыли и краски и пропускают воду, поэтому непригодны для использования эпидемиологами.

Это элементарно проверяется без всякой лаборатории. Если вода проходит, значит и вирус проходит. Я не могу послать в очаг своих эпидемиологов вот в таких СИЗах. По документам если посмотрите, то тоже не соответствует, тут невооруженным глазом видно, что это подлог, - сказал Жандарбек Бекшин.

Также главный санврач сказал, что на складе хранятся очки, маски, которые тоже не соответствуют требованиям Минздрава.

Мы в суд подали. Одну инстанцию прошли, суды быстро просматривают и без оснований отклоняют, - сказал Жандарбек Бекшин.

По его словам, это при том, что в городе наблюдается недостаток СИЗов. На складе нет даже обязательного двухмесячного запаса. Сейчас приходится покупать остатки средств индивидуальной защиты у других регионов.

Заместитель председателя специальной мониторинговой группы при Антикоррупционной службе Рафаэль Гасанов рассказал, что эти СИЗы предназначены именно для эпидемиологов.

Асель Калыкова (заместитель санврача - ред.) считает, что эти СИЗы пригодны для эпидемиологов, другие санврачи считают, что это не так. В общем, не понятно. Мы сказали разобраться, пригласить комитет. Экспертиза показала, что сертификатов ни на что нет. На очки должны быть отдельные сертификаты, на костюмы, на маски другие. Этого всего нет. Поэтому и вопросы возникают, - сказал он.

По его словам, руководство ДСЭК Алматы намерено обжаловать решение суда.

В пресс-службе ДСЭК Алматы сообщили, что подробности дела расскажут позже.

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