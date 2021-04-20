Кошек замуровали в подвале дома в Усть-Каменогорске

Когда зоозащитникам удалось попасть в подвал, одна кошка уже погибла еще одну потребовалось везти в ветклинику.

В подвале одного из домов Усть-Каменогорске замуровали кошек, сообщает zakon.kz.

Как пишет YK-news.kz, животные в подполе три дня, одна кошка погибла.

Одна из жительниц дома подкармливала бездомных кошек и когда не обнаружила их на привычном месте, выяснила, что их закрыли в подвале.

Бабушка на протяжении нескольких дней ходила в КСК, просила выпустить несчастных кошек, — рассказал свою версию произошедшего зоозащитница Ольга Абрамова. — Женщина отказали, тогда она обратилась за помощью к нам.

Когда зоозащитникам удалось попасть в подвал, то, по их словам, одна кошка уже погибла еще одну потребовалось везти в ветклинику.

Сейчас для четвероногих ищут временный или постоянный дом.

Тем временем ситуацию прокомментировали в отделе жилищных отношений Усть-Каменогорска:

В полномочия отдела не входит привлечение к ответственности органов управления объектом кондоминиума за отсутствие предоставления доступа в подвальное помещение. Согласно жилищному законодательству, подвал относится к общему имуществу объекта кондоминиума, за содержание общего имущества обязанность несут собственники квартир, нежилых помещений. Подвал открыли, ключи от него у хозяйки кошек

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