Как дата рождения влияет на здоровье человека, рассказал известный врач

Согласно данным Колумбийского университета США, люди, родившиеся в один и тот же месяц, часто имеют одинаковые заболевания.

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как дата рождения может влиять на здоровье человека, сообщает zakon.kz.

На канале "Россия 1" Мясников пояснил, что, согласно данным Колумбийского университета США, люди, родившиеся в один и тот же месяц, часто имеют одинаковые заболевания.

Оказалось, что у родившихся в январе чаще была гипертония и кардиомиопатия, а у тех, кто в феврале — больше проблем с дыхательной системой, вплоть до рака бронхов.

По словам Мясникова, рожденные в марте склонны к пороку митрального клапана сердца и аритмии.

Люди, родившиеся в марте, склонны к пороку митрального клапана сердца и аритмии, в апреле – к стенокардии, а у появившихся на свет в мае чаще других встречался низкий вес при рождении.

Появившимся на свет в мае характерен низкий вес при рождении, а склонностей к особенным болезням нет. У июньских часто диагностируют инфаркт миокарда и острый коронарный синдром. Для родившихся в июле и августе свойственно страдать астмой. У родившихся в сентябре — болезни ЖКТ. Октябрьские именинники чаще других страдают от ОРВИ и аллергии на укусы насекомых, у тех, кто родился в ноябре, — минимальный риск ишемической болезни сердца, аритмии и рака легкого. У тех, кто родился в декабре, есть склонность к синякам и травмам.

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