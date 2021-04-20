Ходит скелет по камере – Навальный рассказал о своем здоровье

Ранее адвокаты Навального сообщили, что у оппозиционера в колонии обнаружили две грыжи и протрузию. Кроме того, он продолжает испытывать боли в ноге и в спине, а также у него утрачивается чувствительность рук.

Российский оппозиционер Алексей Навальный рассказал, как его этапировали в больницу при исправительной колонии № 3, а также о состоянии своего здоровья, сообщает zakon.kz.

В своем Instagram он сравнил себя со скелетом, который "пошатываясь" ходит по камере со свернутым судебным постановлением в руках. Документом оппозиционер "лупит" комаров, которые, по его словам, могут убить человека быстрее любой голодовки.

Мною сейчас правда можно пугать детей, отказывающихся есть. — Машенька, если не будешь есть кашу, то станешь как этот дядя с огромными ушами, обтянутым кожей черепом и ввалившимися глазами. — Нет, мама! Нет! Я все съем и попрошу добавки! Алексей Навальный

Ранее адвокаты Навального сообщили, что у оппозиционера в колонии обнаружили две грыжи и протрузию. Кроме того, он продолжает испытывать боли в ноге и в спине, а также у него утрачивается чувствительность рук. Температура у него колеблется в промежутке между 39 и 37 градусами, кроме того, он кашляет и истощен.

31 марта Навальный объявил голодовку, потому что ему не оказывают медицинскую помощь. Ранее политик жаловался на сильные боли в спине и ноге. Также он заявил, что по ночам его якобы будят каждый час для проверки из-за статуса "склонный к побегу".

После Навальный рассказал, что заболел: у него поднялась температура до 38,1 и появился сильный кашель. По словам блогера, уже троих осужденных из его отряда госпитализировали с туберкулезом. Несмотря на ухудшение самочувствия, Навальный продолжает голодовку.

Реакции ФСИН на это обращение пока не было. Ранее состояние Навального ведомство называло удовлетворительным.

В начале апреля было опубликовано видео из исправительной колонии № 2 в Покрове, где отбывает наказание Навальный.На кадрах видно, что осужденный спокойно передвигается по бараку, несмотря на ранее сделанные им заявления о проблемах с ногой. Также появилось видео проверки камеры осужденного после отбоя. Зафиксированное на записи расходится со словами блогера о якобы нарушении сотрудниками колонии режима сна. На видео видно, как сотрудник с закрепленной видеокамерой, совершая вечерний обход заключенных с пометкой "склонен к побегу", подходит так, чтобы не разбудить арестанта. Навальный в этот момент спит, не замечая проверки: в ушах у него беруши, а на лице маска для сна. При этом сам Навальный заявлял, что его будят "каждый час".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!