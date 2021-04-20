В центре Алматы полицейские ловили ночью гонщиков

За ориентиры взяли сигналы от жителей домов, чей покой нарушается любителями быстрой и громкой езды.

Строевые подразделения алматинской полиции провели специальный анализ. Были определены наиболее востребованные у любителей ночных гонок места, где было решено провести специальные локальные рейды, сообщает zakon.kz.

За основу взяли сигналы от жителей домов, чей покой нарушается любителями быстрой и громкой езды. Таким образом, минувшей ночью в результате точечной отработки на территории Медеуского района было выявлено свыше 30 грубых нарушений ПДД.

Было выявлено 5 фактов нарушения тишины, 2 факта управления ТС в нетрезвом состоянии, 7 фактов незаконного переоборудования ТС путем установки на глушитель авто резонатора, 7 фактов нарушения правил перехода проезжей части, 3 факта управления ТС без государственных регистрационных номерных знаков и др. Девять транспортных средств водворены на специализированную штрафную стоянку. начальник Управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев

В полиции напомнили, что в городе усилен контроль над эксплуатацией транспорта с прямотоками, резонаторами, установленными на глушителях. Движение этих машин, а зачастую и агрессивное, как правило, всегда сопровождается ревом, шумом и другими звуками, нарушающими покой граждан. Практика свидетельствует, данная часть автомобилистов особенно активна в ночное время суток. Больше всего страдают жители массива, чьи жилища находятся в непосредственной близости с крупными магистралями города. В этой связи личный состав специализированного батальона и Полка дорожно-патрульной полиции ориентирован на выявление и задержание такого рода транспорта, и принятие мер в соответствии с законом.

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