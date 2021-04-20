Больше половины украинцев выступают против второго срока Зеленского

На просьбу дать характеристику власти действующего президента Украины 57,1% опрошенных назвали её непрофессиональной и дилетантской, ещё 16,3% — популистской.

Большинство жителей Украины не поддерживают идею повторного участия президента страны Владимира Зеленского в президентских выборах 2024 года, сообщает zakon.kz.

Таковы результаты опроса компании SOCIS, пишет Obozrevatel.

На вопрос, поддерживают ли они, чтобы Зеленский баллотировался на второй срок в 2024 году, 52,1 процента ответили отрицательно. 26,2 процента опрошенных сказали, что поддерживают. Еще 15,9 процента украинцев полагают, что до выборов еще много времени.

На просьбу дать характеристику власти действующего президента Украины 57,1% опрошенных назвали её непрофессиональной и дилетантской, ещё 16,3% — популистской.

Исследование проводилось с 8 по 12 апреля 2021 года. Всего было опрошено 2 тыс. совершеннолетних жителей подконтрольной Украине территории. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

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