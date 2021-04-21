Фанаты "Челси" протестуют против вступления клуба в Суперлигу

"Челси" могут лишить названия клуба, а также запретить проводить матчи на "Стэмфорд Бридж" из-за участия в Суперлиге.

Болельщики английского футбольного клуба "Челси" заблокировали клубный автобус, который направлялся на матч с "Брайтоном", сообщает zakon.kz.

Как передает телеканал ESPN, встреча оказалась под угрозой срыва. К протестующим вышел технический советник "Челси" Петр Чех. Он попытался успокоить фанатов.

Ранее организаторы европейской футбольной Суперлиги объявили об официальном формировании нового турнира. Участники турнира — "Арсенал", "Атлетико", "Барселона", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Милан", "Реал", "Тоттенхэм", "Челси" и "Ювентус". Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичную должность в "Реале".

К слову, как пишет soccer.ru, "Челси" могут лишить названия клуба, а также запретить проводить матчи на "Стэмфорд Бридж" из-за участия в Суперлиге.

Название и права на домашний стадион "синих" принадлежат некоммерческой организации Chelsea Pitch Owners. Компания принадлежит 13 000 болельщикам, которые владеют 23 000 отдельных акций. Президентом организации является бывший капитан "Челси" Джон Терри. Компания планирует пересмотреть условия аренды "синих" на стадион "Стэмфорд Бридж", а также права на использование названия "Челси". Заседание организации по данному вопросу пройдёт в четверг.

Необходимо отметить, что 55 ассоциаций — членов УЕФА подписали декларацию против Суперлиги.

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