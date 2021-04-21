Стреляли и резали - в Алматы новые случаи издевательства над собаками

Забирать животных пришлось у предполагаемых владельцев совместно с полицией.

В Казахстане зафиксирована новая волна случаев жестокого обращения с животными. Щенка застрелили прямо во дворе дома. А в другой истории собак пустили под нож, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Пришла домой и у себя во дворе увидела своего щенка застреленным.

Это произошло в Медеуском районе Алматы. Позже обо всем узнали волонтеры. Они и забили тревогу. Выяснилось, что стреляли в собаку из пневматического оружия с близкого расстояния.

По ее словам, кто-то из соседей убил собаку на ее территории. Маленький щенок, три месяца. Мы в таких случаях сразу вызываем полицию и приезжаем на место. Она сказала, что от соседей неоднократно поступали жалобы. Если сегодня кто-то застрелил соседского щенка, это не значит, что пуля не прилетит в сторону вашего ребенка. зоозащитница Наталья Сульжик

В этом же районе зоозащитники нашли собак с порезанными конечностями и травмами. Забирать животных пришлось у предполагаемых владельцев совместно с полицией.

Предположительно, это сделал человек ножом или лезвием. Мы приехали, изъяли двух собак, полиция нам помогла. Собаки абсолютно неагрессивные, очень добрые. зоозащитница Наталья Сульжик

Официальный представитель департамента полиции города Салтанат Азирбек сообщила, что в настоящее время УП Медеуского района проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК по факту жестокого обращения с животными. Назначены соответствующие экспертные исследования.

Еще одна похожая история произошла в Жезказгане. Мужчина пытался расправиться с собакой. Он наносит удар предметом, похожим на лопату. Животное бьется в конвульсиях. Тогда несчастного пса спасли волонтеры, но через несколько дней он умер.

Металлическим предметом тупым, скорее всего, собака получила повреждения. На видео видно, что собака не представляла никакой угрозы на момент снятия видео. Ощущение, что человек просто получает от этого удовольствие. волонтер Ильвира

Волонтеры говорят: дело завели не сразу, только спустя пару месяцев. Подобные случаи в последнее время участились. Пока максимально, что грозит этому виновному, 30 суток ареста. Зоозащитники заявляют: наказание за такие преступления нужно ужесточать. Закон, предусматривающий такие меры, пока не принят.

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