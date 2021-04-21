Выясняются причины массовой гибели рыбы в ВКО

В надзорном ведомстве ждут результатов анализов, чтобы назвать точную причину экологического ЧП.

Массовая гибель рыбы произошла на одном из озер Восточного Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Озеро расположено всего в 4 км от города Шар. Побережье водоема буквально усыпано сотнями мертвых туш. По неподтвержденным данным погибло около полутонны карася.

До такой степени довели. До 2016 года мы своими силами пускали воду, а с 2020 года появился хозяин и вот до чего он довел наше озеро. Мне обидно, жалко. житель города Шар Каликан Рахимбеков

На месте побывали инспекторы рыбного хозяйства и экологи. Они взяли пробы воды, мертвую рыбу тоже увезли на экспертизу. Есть версия, что мор произошел из-за снижения уровня воды в озере.

В надзорном ведомстве ждут результатов анализов, чтобы назвать точную причину экологического ЧП.

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