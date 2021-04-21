СМИ: проект футбольной Суперлиги остановлен

Клубы-основатели решили распустить лигу из-за массовых протестов.

Проект европейской футбольной Суперлиги остановлен, сообщает zakon.kz.

Как передает Talksport, ранее появилась информация, что все 12 клубов-участников проводят собрание, где обсуждают роспуск Суперлиги.

Новый футбольный турнир не состоится, поскольку клубы-основатели решили распустить лигу из-за массовых протестов.

Перед этим СМИ сообщили, что "Челси" и "Манчестер Сити" и мадридский "Атлетико" выйдут из проекта. В ночь на понедельник 12 клубов — "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити", "Ливерпуль" (все – Англия), "Реал" (Мадрид), "Барселона", "Атлетико" (все – Испания), "Интер", "Милан" и "Ювентус" (все – Италия) — объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. В финансировании проекта участвует американский банк JP Morgan.

УЕФА в понедельник объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в Суперлиге. Кроме того, УЕФА хочет отстранить клубы-участники Суперлиги от своих турниров. Многие другие клубы, национальные ассоциации и представители футбольного сообщества выступили с жесткой критикой идеи основания Суперлиги.

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