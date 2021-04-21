В квартире народного артиста РК прописали неизвестного

В квитанции написано, что компания самостоятельно изменила число проживающих. Когда народный артист обратился за разъяснениями, его отправили в ЦОН, якобы, все данные взяты оттуда.

Народный артист Казахстана Лаки Кесоглу рассказал, что у него внезапно появился "сожитель". О нем он узнал совершенно случайно, когда пришла квитанция на оплату комуслуг, сообщает zakon.kz.

Оказалось, что в квартире артиста прописаны лишние люди. А про соседа по квартире Лаки Кесоглу узнал благодаря счету за использование холодной воды, передает Первый канал "Евразия".

В квитанции написано, что компания самостоятельно изменила число проживающих. Когда народный артист обратился за разъяснениями, его отправили в ЦОН, якобы, все данные взяты оттуда.

Они мне говорят: звоните в Egov, телефон дали 1414. Я два дня туда звонил, телефон занят. Я живу 25 с лишним лет в этой квартире со своей женой, два человека. Теперь у меня прописали, не спросили, произвели расчет на троих человек. народный артист РК Лаки Кесоглу

С сотрудниками ЦОНа Лаки Кесоглу все-таки связался. Специалисты сообщили, что никакой ошибки нет. В квартире народного артиста кроме него и его супруги прописана еще женщина. Как оказалось это предыдущая владелица жилья, которую певец должен был выписать самостоятельно. Лаки Кесоглу заявил, что сделал это еще в начале 2000-х и возмутился, почему через 20 лет женщину вновь прописали в его квартире. В ЦОНе пообещали во всем разобраться. К сожалению, подобные ситуации в нашей стране происходят несмотря на цифровизацию.

Мой сын потерял удостоверение личности и пошел в ЦОН восстанавливать. Выяснилось, что у него пропала прописка каким-то образом. Теперь требуют штраф 13 800 тг. Что за мания выписывать человека самовольно?

"Хорошие" новости, друзья! Вчера случайно узнала, что в декабре меня выписали из моего же адреса! Меня, собственника квартиры! Звоню - "вас выписали по заявлению собственника"! В смысле, по заявлению? Я - собственник! Никакого заявления я не делала!

Я недавно проверяла свои данные в egov и обнаружила, что прописана не у себя в квартире, где живу уже 10 лет, а в соседнем доме у незнакомых мне людей. Представляю, каково было бы их удивление, если бы они это обнаружили. На вопросы как так получилось, мне ответили "пишите заявление и разбирайтесь".

Лучший способ убедиться в отсутствии посторонних в вашей квартире, пусть и формально проживающих, проверить данные в ЦОНе. Сейчас это можно сделать дистанционно.

Если он - собственник, пофамильно может получать сведения о зарегистрированных лицах. Заходит в личный кабинет через ЭЦП-ключ. На портале электронного правительства все эти данные имеются. Заходит, данную услугу получает. заместитель начальника управления миграционной службы департамента полиции города Анар Жомартова

В государственной корпорации "Правительство для граждан" признали, что подобные случаи регистрируются, но их учет не ведется. По каждому эпизоду проводится проверка. При этом зачастую факты незаконной прописки посторонних лиц не подтверждаются.

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