Проект футбольной Суперлиги будет изменен после выхода ряда команд

На данный момент о выходе из Суперлиги заявили английские "Арсенал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Челси".

Проект Европейской Суперлиги будет пересмотрен. Такое решение принято в связи с выходом из проекта ряда команд, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Учитывая текущие обстоятельства, мы должны рассмотреть наиболее подходящие шаги по изменению проекта. Несмотря на заявления английских клубов, которые сделали это под давлением, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и нормативным актам, - пишет Associated Press со ссылкой на пресс-релиз организации.

Ранее на этой неделе 12 футбольных топ-клубов из Англии, Испании и Италии объявили о создании Европейской Суперлиги. Однако проект подвергся жесткой критике со сторон бывших и действующих футболистов и тренеров, а также болельщиков. После этого в СМИ появились сообщения о том, что от участия в турнире отказывается ряд команд.

20 апреля представители клубов - основателей турнира собрались, чтобы обсудить вопрос о роспуске турнира на фоне негативной реакции на его создание.

На данный момент о выходе из Суперлиги заявили "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед". При этом в ближайшее время ожидаются официальные заявления на этот счет со стороны "Челси" и итальянских клубов - "Интера" и "Милана".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!