Экс-полицейский признан виновным в убийстве Джорджа Флойда: ему грозит до 40 лет

Коллегия присяжных единогласно признала экс-полицейского Дерека Шовина виновным по всем трем пунктам обвинения.

Суд присяжных в Миннеаполисе (штат Миннесота) признал виновным по всем пунктам обвинения экс-полицейского Дерека Шовина, которому инкриминировалось непредумышленное убийство темнокожего Джорджа Флойда, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

Об этом заявил 20 апреля судья Питер Кэхилл, трансляцию из зала суда вели центральные телеканалы.

По данным телеканала, единогласно выступили все 12 присяжных, по всем пунктам обвинения: в умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленном убийстве и в убийстве третьей степени, которым считается грубое неуважение к человеческой жизни, по неосторожности повлекшее смерть. Шовину грозит до 40 лет лишения свободы.

Президент США Джозеф Байден в телефонном разговоре с родственниками Флойда после оглашения решения заявил, что "испытывает облегчение", как и вице-президент Камала Харрис. Глава Белого дома выразил надежду, что вердикт станет шагом к реформе полиции.

Экс-президент Барак Обама назвал позицию присяжных правильной, но подчеркнул, что для достижения подлинной справедливости необходимо больше действий. Миллионы жителей США боятся, что их следующая встреча с силами безопасности может стать последней, указал бывший глава Белого дома.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!