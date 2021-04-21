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За сутки в Казахстане выявлены 2696 заразившихся COVID-19

Фото: 24kz 21 апреля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 2696 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2696 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 294 946 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 47600 (+667),
  • в городе Нур-Султан – 40640 (+471),
  • в ВКО – 24036 (+83),
  • в Карагандинской области – 21174 (+218),
  • в Атырауской области – 20906 (+114),
  • в Павлодарской области – 19936 (+47),
  • в Алматинской области – 19121 (+281),
  • в ЗКО – 17738 (+231),
  • в Акмолинской области – 17053 (+92),
  • в Костанайской области – 14458 (+32),
  • в СКО – 13670 (+29),
  • в городе Шымкенте – 8424 (+80),
  • в Актюбинской области – 7936 (+125),
  • в Жамбылской области – 7198 (+58),
  • в Мангистауской области – 5136 (+65),
  • в Туркестанской области – 5030 (+56),
  • в Кызылординской области – 4890 (+47).
⠀Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2418 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 455,
  • в городе Алматы - 680,
  • в городе Шымкенте - 26,
  • в Акмолинской области - 93,
  • в Актюбинской области - 142,
  • в Алматинской области - 223,
  • в Атырауской области - 102,
  • в ВКО - 63,
  • в ЗКО - 150,
  • в Карагандинской области - 153,
  • в Костанайской области - 132,
  • в Кызылординской области - 44,
  • в Мангистауской области - 52,
  • в Павлодарской области - 55,
  • в СКО - 32,
  • в Туркестанской области - 16.

Всего в стране выздоровели 252 598 человек от COVID-19

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