За сутки в Казахстане выявлены 2696 заразившихся COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 2696 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2696 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 294 946 случаев, из них:

в городе Алматы – 47600 (+667),

в городе Нур-Султан – 40640 (+471),

в ВКО – 24036 (+83),

в Карагандинской области – 21174 (+218),

в Атырауской области – 20906 (+114),

в Павлодарской области – 19936 (+47),

в Алматинской области – 19121 (+281),

в ЗКО – 17738 (+231),

в Акмолинской области – 17053 (+92),

в Костанайской области – 14458 (+32),

в СКО – 13670 (+29),

в городе Шымкенте – 8424 (+80),

в Актюбинской области – 7936 (+125),

в Жамбылской области – 7198 (+58),

в Мангистауской области – 5136 (+65),

в Туркестанской области – 5030 (+56),

в Кызылординской области – 4890 (+47).

⠀Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2418 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 455,

в городе Алматы - 680,

в городе Шымкенте - 26,

в Акмолинской области - 93,

в Актюбинской области - 142,

в Алматинской области - 223,

в Атырауской области - 102,

в ВКО - 63,

в ЗКО - 150,

в Карагандинской области - 153,

в Костанайской области - 132,

в Кызылординской области - 44,

в Мангистауской области - 52,

в Павлодарской области - 55,

в СКО - 32,

в Туркестанской области - 16.

Всего в стране выздоровели 252 598 человек от COVID-19

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!