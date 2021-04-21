За сутки в Казахстане выявлены 2696 заразившихся COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 2696 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 20 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2696 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 294 946 случаев, из них:
- в городе Алматы – 47600 (+667),
- в городе Нур-Султан – 40640 (+471),
- в ВКО – 24036 (+83),
- в Карагандинской области – 21174 (+218),
- в Атырауской области – 20906 (+114),
- в Павлодарской области – 19936 (+47),
- в Алматинской области – 19121 (+281),
- в ЗКО – 17738 (+231),
- в Акмолинской области – 17053 (+92),
- в Костанайской области – 14458 (+32),
- в СКО – 13670 (+29),
- в городе Шымкенте – 8424 (+80),
- в Актюбинской области – 7936 (+125),
- в Жамбылской области – 7198 (+58),
- в Мангистауской области – 5136 (+65),
- в Туркестанской области – 5030 (+56),
- в Кызылординской области – 4890 (+47).
⠀Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2418 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 455,
- в городе Алматы - 680,
- в городе Шымкенте - 26,
- в Акмолинской области - 93,
- в Актюбинской области - 142,
- в Алматинской области - 223,
- в Атырауской области - 102,
- в ВКО - 63,
- в ЗКО - 150,
- в Карагандинской области - 153,
- в Костанайской области - 132,
- в Кызылординской области - 44,
- в Мангистауской области - 52,
- в Павлодарской области - 55,
- в СКО - 32,
- в Туркестанской области - 16.
Всего в стране выздоровели 252 598 человек от COVID-19
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