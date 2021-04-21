Алкоголь на 18 млн тенге пустили под бульдозер в Шымкенте

Крупную партию водки, вина и коньяка уничтожили в Шымкенте.

Около 7 тысяч бутылок контрафактного алкоголя и почти 13 тонн этилового спирта пустили под бульдозер, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал Астана.

Хозяева "паленого" товара могли бы заработать на нем 18 миллионов тенге. Конечно, если бы успели развести зелье по местным магазинам, как планировалось.

Подпольный цех обнаружили сотрудники департамента экономических расследований. Сообщается, что суррогаты изъяли в октябре минувшего года. Интересно, что злоумышленники подделывали алкогольную продукцию известных отечественных марок. В производстве использовали 96-процентный этиловый спирт.

Владельца цеха привлекли к уголовной ответственности.

Лицом, который открыл данный подпольный цех, ущерб составил 4 миллиона тенге. Данным лицом ущерб был возмещен полностью. В связи с чем, уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям. официальный представитель ДЭР г. Шымкент Жупар Мамутова

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!