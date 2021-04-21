Обещали богатства. Кызылординцы устроили давку в центре занятости

В сети кто-то распространил информацию, что внутри здания в течении одного дня будут раздавать гранты в полмиллиона тенге.

В кызылординском центре занятости жители города устроили настоящую давку, сообщает zakon.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Десятки человек толкались, лезли через окна, жутко кричали и едва ли не дрались друг с другом.

По информации городского акимата, в соцсетях и мессенджерах распространилась информация о том, что кызылординцам бесплатно раздадут гранты в размере 200 МРП (583 тыс. тенге).

Было отмечено, что на самом деле официально сообщалось о том, что с 26 апреля начнется прием документов на подачу направления по программе "Бизнес Бастау" для начинающих предпринимателей. В рамках данной госпрограммы после обучения основам бизнеса кандидаты получают сертификаты, составляют бизнес-планы и защищают их. В случае положительного ответа комиссии кандидаты получат грант в размере 200 МРП.

Вероятно, в соцсетях кинули клич о том, что "кто успеет, тот и получит" грант. Поэтому и образовалась стихийная очередь с последующей давкой у дверей Центра занятости.

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