Казахстанские паралимпийцы отличились в Италии

Прошел международный турнир по легкой атлетике.

Казахстанские легкоатлеты-паралимпийцы успешно выступили на турнире Мировой серии Гран-при в итальянском Эзоло, передает zakon.kz.

На соревнованиях по паралимпийской легкой атлетике наши спортсмены сумели завоевать 13 медалей разного достоинства, из них 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовые.

Победителями соревнований стали Багдат Елибаев в беге на 400м, Макшат Мейиржан в беге на 800м и Алексей Лукутин в толкании ядра.

Серебряные медали выиграли Иван Залезняк (толкание ядра), Алексей Лукутин (метание диска), Багдат Елибаев (бег на 800м), Бакберген Колганат (метание копья).

С бронзовыми медалями турнира на Родину вернулись Жоламан Еламан (метание копья), Макшат Мейржан (бег на 400м), Бакберген Колганат (прыжки в длину), Макшат Мейржан (бег на 1500м), Жоламан Еламан (метание диска), Руфат Хабибуллин (бег на 200м).

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