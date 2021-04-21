Работников Управления образования Павлодарской области подозревают в растрате

Об этом сообщили в Департаменте по противодействию коррупции по Павлодарской области.

Работников Управления образования Павлодарской области подозревают в присвоении или растрате чужого имущества, передает zakon.kz.

Сообщаем, что Департаментом по противодействию коррупции по Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении работников ГУ "Управление образования Павлодарской области" и других лиц по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", - говорится в ответе на запрос.

Иные данные расследования не разглашаются.

Ранее в Сети появилась информация о расследовании в отношении заместителя руководителя Управления образования акимата Павлодарской области Алекпаровой С.У. и директора АО "Завод имени Кирова" Аргимбаева А.С. Сообщалось, что их подозревают в хищении бюджетных средств в размере 910 млн тенге путем покупки более 10 тысяч ноутбуков и 2600 компьютеров и незаконного их принятия без лицензионного программного обеспечения. Это якобы повлекло за собой срыв перевода учащихся на дистанционное обучение.

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