Видео со словами Цоя о неизученной вакцине распространяют в Казнете

Видео взято с брифинга, который состоялся 1 октября 2020 года.

Казахстанцы пересылают друг другу видео с выступлением Алексея Цоя. На нем министр здравоохранения якобы заявляет о неизученности "Спутник V", сообщает zakon.kz.

Отрывки с брифинга СЦК появились в TikTok.

В кадре он говорит, что вакцина против COVID-19 не изучена и ее влияние на людей неизвестно. Из контекста можно сделать вывод, что речь идет о препарате "Спутник V", который сейчас используют в Казахстане. Это манипуляция, - говорится в сообщении Stopfake.

Эксперты отмечают, что этот брифинг состоялся 1 октября 2020 года. Тогда министру задали вопрос о клинических испытаниях казахстанской вакцины QazVac и о том, принимал ли он в них участие лично.

Данный фрагмент был вырезан из видео брифинга, где министр здравоохранения дал полноценный ответ на вопрос журналиста. Речь при этом шла о казахстанской вакцине. Тогда говорилось, что вакцина должна пройти все этапы клинических испытаний, регистрацию, сертификаты безопасности и только после этого она будет допущена для массового применения в Казахстане, — сообщили в пресс-службе Минздрава.

Таким образом, министр здравоохранения не говорил о вакцине "Спутник V", которой сейчас массово вакцинируют всех желающих казахстанцев.

Его слова относились к разработке отечественного препарата QazVac. Сейчас эта вакцина находится на стадии клинических испытаний. Эффективность и безопасность препарата "Спутник V" доказаны, отчеты о клинических испытаниях размещены в открытом доступе, - говорится в публикации.

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