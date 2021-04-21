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Обновились "красная" и "зеленая" зоны в Казахстане

Фото: pixabay.com 21 апреля 2021, 09:50

В "зеленой" зоне теперь три региона.

Северо-Казахстанская область вернулась в "зеленую" зону, а Мангистауская и Кызылординская области перешли в "красную", сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.

21 апреля ситуация выглядит так:

В "красной" зоне: гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент и Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская области. ⠀В "желтой" зоне: Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Павлодарская области.⠀В "зеленой" зоне: Костанайская, Туркестанская и Северо-Казахстанская области.

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