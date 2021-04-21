Бросила или потерялся. В Алматы на улице нашли ребенка

Как выяснилось, мать малыша еще не нашли, но личность ее установлена.

В Алматы полицейские ищут мать ребенка, которого ночью нашли на улице, передает zakon.kz.

В соцсетях распространили фотографию маленького мальчика, которого нашли на улице. Ему примерно два года, был найден вечером 19 апреля недалеко от кафе.

Как выяснилось, мать малыша еще не нашли, но личность ее установлена.

В пресс-службе ДП сообщили, что малыша в ночь на 20 апреля обнаружил мужчина, на остановке по ул. Северное кольцо. Он забрал его на ночь к себе домой, помыл и переодел. А на следующий день прибыл в полицию, рассказал о найденыше. Полицейские вызвали скорую помощь для ребенка, его доставили для обследования во вторую детскую клиническую больницу. Он сейчас находится там.

Сотрудники отдела ювенальной полиции, Управления полиции Жетысуского района занимаются поисками его мамы. Ее личность, предположительно, установлена. Она мать двоих маленьких детей, ранее попадала в поле зрения полиции, как неблагонадежная. В Управлении полиции Алатауского района сообщили, что ранее она несколько раз оставляла этого малыша. Сейчас занимаемся установлением ее местонахождения, к ней обязательно будут приняты меры в соответствии с законодательством, - отметили в полиции.

Мальчик ничего не говорит, кроме слова "мама".

Отмечается, что женщину несколько раз приводили на комиссию по защите прав детей, но выводов она не сделала.

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