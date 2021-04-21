Новая школа велоспорта и второй "Арбат" появятся в Алатауском районе Алматы

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Сагинтаев ознакомился с проектами развития социальной инфраструктуры Алатауского района.
В ходе рабочего объезда аким Алматы Бакытжан Сагинтаев посетил строительную площадку нового медцентра, а также ознакомился с проектами школы велоспорта и пешеходной зоны в микрорайоне Акбулак, передает zakon.kz.
В своем аккаунте в Instagram аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в ходе рабочего объезда Алатауского района в микрорайоне Нұркент посетил строительную площадку будущего медицинского центра. Новое медучреждение строится по поручению Елбасы с целью консолидации медицинской науки и практики в борьбе с инфекционными заболеваниями. Центр, рассчитанный на 380 койко-мест, в том числе 30 реанимационных, планируется построить за 18 месяцев.
Также Сагинтаев ознакомился с проектом новой школы велоспорта на базе СК «Алматы Арена».
При поддержке президента федерации велоспорта Нурлана Смагулова, воспитанники СДЮШОР в возрасте 12-16 лет получили возможность заниматься велоспортом на профессиональном уровне. Вместе с тем, необходимо эффективнее использовать потенциал наших спорткомплексов, поэтому уделим внимание расширению инфраструктуры для занятий спортом, в том числе зимними видами, - написал аким мегаполиса.
В соответствии с запросами жителей разработан проект строительства новой пешеходной зоны по улицы Аханова в микрорайон Акбулак.
Новый променадный коридор преобразит общественное пространство и станет точкой притяжения района, - отметил Сагинтаев.
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