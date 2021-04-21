16-летняя афроамериканка погибла от рук полицейского в США

Девушка скончалась в больнице.

В США, в штате Огайо, полицейский застрелил 16-летнюю афроамериканку, сообщает zakon.kz.

По данным "Известий", погибшая Макайя Брайант сама вызвала наряд из-за ссоры девушек возле ее дома.

Она скончалась в больнице, куда была доставлена в критическом состоянии. При каких обстоятельствах Брайант была застрелена, не уточняется, - говорится в публикации.

Мэр Колумбуса Эндрю Джинтер сообщил на своей странице в Twitter, что в городе во вторник "трагически скончалась молодая девушка", однако без подробностей.

Я прошу жителей сохранять спокойствие и позволить Бюро расследований собирать факты, — написал он.

Как отмечает местный телеканал, у полицейского управления города после трагедии собрались люди, они выкрикивают имя погибшей.

Стоит отметить, что примерно в это время в Миннеаполисе оглашали обвинительный вердикт присяжных экс-полицейскому, застрелившему темнокожего американца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Дерека Шовина признали виновным по всем трем пунктам обвинения.

На странице в Telegram-канале Mash опубликован момент убийства 16-летней Макии Брайант.

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