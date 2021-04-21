Руководителей госорганов будут наказывать за неосвоение внешних займов

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поручил до второго чтения прописать эту норму в законопроекте.

Депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении поправки по вопросам совершенствования бюджетного законодательства, передает корреспондент zakon.kz.

Так, проектом закона предлагается усилить ответственность должностных лиц за неосвоение внешних заемных средств.

Определено, что ответственность несет первый руководитель, администратор бюджетной программы или его заместитель, ответственный за реализацию внешнего займа. В ходе обсуждения законопроекта депутатами была внесена поправка, которая определяет, что ответственность за неосвоенные средств внешнего займа должен нести только первый руководитель администрации бюджетной программы. Какова ваша позиция по этой поправке? - спросил депутат Кайнар Абасов на пленарном заседании Мажилиса.

Отвечая на вопрос, министр национальной экономики Асет Иргалиев поддержал предложение депутатов, отметив, что заемные средства должны вовремя и эффективно направляться в экономику.

Мы полностью поддерживаем данную поправку. Необходимо усилить ответственность первого руководителя. Как мы знаем, у нас в бюджетном кодексе предусмотрены нормы, которые предполагают ответственность первого руководителя за неосвоение бюджетных средств. По такому же принципу, а может более жестче можно прописать и по ответственности за неосвоение заемных средств, потому что это все-таки обязательства государства, - ответил глава МНЭ.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин поручил до второго чтения прописать эту норму в законопроекте.

Надо согласиться с этой поправкой депутатов. Говорят, что за все есть спрос, даже за воду. Это же средства, это же деньги. Неосвоенные средства могут привести к серьезным тратам из бюджета. Надо однозначно законодательно закрепить эту норму. Не умеет тратить деньги, нечего на внешнем рынке занимать и будущему поколению за это рассчитываться, - подчеркнул спикер Мажилиса.

В целом проект закона предусматривает поправки по 11 направлениям. Теперь отчет о бюджетных рисках и устойчивости государственных финансов предлагается вносить ежегодно в Парламент вместе с проектом республиканского бюджета.

В рамках совершенствования межбюджетных отношений предлагается дать местным исполнительным органам возможность перераспределять на другие направления средства, по которым в трансфертах общего характера установлены минимальные объемы финансирования из местного бюджета. Это позволит акиматам оперативно управлять бюджетными средствами в течение финансового года.

В целях усиления мониторинга и контроля за использованием средств, выделенных в рамках мер господдержки, предусматривается открытие счетов в казначействе.

Также предлагается сократить срок выделения местным исполнительным органам займов на покрытие дефицита наличности местного бюджета с трех лет до 6 месяцев. Это должно повысить заинтересованность местных исполнительных органов в увеличении доходной части местного бюджета, - сказал Асет Иргалиев.

Кроме того, с 2024 года в целях совершенствования отчетности предлагается ввести новый инструмент "Единый план счетов", который позволит унифицировать и интегрировать бухгалтерский и бюджетный учет государственных финансов с применением метода начисления.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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